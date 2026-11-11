Certificat de vie

Du 16 novembre au 17 janvier 2027, tous les pensionnés et rentiers de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), au Togo comme à l’étranger, doivent prouver qu’ils sont en vie. Faute de quoi, leurs paiements seront suspendus.

L’objectif est d’abord de lutter contre la fraude. Les contrôles de vie permettent de repérer les « pensions fantômes » : des prestations qui continuent d’être versées après le décès du bénéficiaire, parfois encaissées par des proches ou des tiers. En actualisant ses fichiers, la CNSS veut s’assurer que chaque franc versé arrive au bon destinataire.

L’opération concerne tous les bénéficiaires payés jusqu’à fin octobre 2026. Les formalités se déroulent en ligne, par collecte de données biométriques via l’application Biosecu.

La biométrie rend les contrôles beaucoup plus difficiles à contourner que les certificats de vie sur papier.

La CNSS prévient : ceux qui ne se soumettront pas au contrôle verront le versement de leurs droits suspendu à partir de janvier 2027.