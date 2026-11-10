Foire internationale de Lomé : ce qui change pour les visiteurs

Avec un millier d’exposants répartis dans les pavillons du CETEF Togo 2000, il est facile de s’y perdre. Cette année, tout le site a été géoréférencé, et des bornes permettront de trouver un stand en quelques secondes.

Deux véhicules électriques transporteront les personnes âgées et à mobilité réduite à travers le site, en semaine. Des hôtesses seront aussi présentes en permanence pour orienter les visiteurs.

La FIL a la particularité d’être une rencontre à la fois professionnelle et grand public.