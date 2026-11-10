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Foire internationale de Lomé : ce qui change pour les visiteurs

Bornes interactives, site géoréférencé, navettes électriques : la 21e Foire internationale de Lomé (FIL), du 27 novembre au 13 décembre, mise sur de nouveaux services pour accueillir plus de 800 000 visiteurs attendus. L’Inde en est l’invitée d’honneur.

Des bornes interactives sur l'ensemble du site © republicoftogo.com

Avec un millier d’exposants répartis dans les pavillons du CETEF Togo 2000, il est facile de s’y perdre. Cette année, tout le site a été géoréférencé, et des bornes permettront de trouver un stand en quelques secondes.

Deux véhicules électriques transporteront les personnes âgées et à mobilité réduite à travers le site, en semaine. Des hôtesses seront aussi présentes en permanence pour orienter les visiteurs.

La FIL a la particularité d’être une rencontre à la fois professionnelle et grand public.

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