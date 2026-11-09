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Déviation obligatoire sur la RN1

Depuis lundi, la circulation est déviée sur la Nationale 1 à hauteur de Kanimboa, dans la Région centrale. Une voie de franchissement est endommagée.

Les réparations vont débuter au plus vite © republicoftogo.com

Depuis lundi, la circulation est déviée sur la Nationale 1 à hauteur de Kanimboa, dans la Région centrale. Une voie de franchissement est endommagée.

Les automobilistes doivent emprunter un passage provisoire à l’entrée de Kanimboa en venant de Lomé.

Le trafic peut ainsi se poursuivre. Des travaux vont débuter dans les prochains jours.

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