Sécurité routière : fin de la récréation pour les chauffards

Les chiffres s’améliorent, mais trop de conducteurs prennent encore des risques. Le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, annonce dans les prochains jours une intensification des contrôles routiers.

Il se félicite des « résultats encourageants » obtenus depuis le premier semestre 2026. Sensibilisation, prévention, contrôles : les efforts des forces de l’ordre et du Cadre national de concertation sur la sécurité routière portent leurs fruits.

Mais les mauvaises habitudes ont la vie dure. Le ministre dresse la liste des infractions qui persistent :

excès de vitesse et dépassements dangereux ;

non-respect de la signalisation, circulation à contresens, franchissement des terre-pleins ;

conduite sans permis valide ;

absence de casque ou de ceinture ;

téléphone au volant ;

alcool ou drogue au volant ;

véhicules surchargés ou en mauvais état.

Dans les prochains jours, les contrôles vont s’intensifier sur les grands axes et dans les villes. Tous les véhicules et tous les conducteurs sont concernés. Les infractions seront sanctionnées « avec toute la rigueur requise et sans complaisance ».