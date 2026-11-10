Rubriques

Tendances:
Société

Sécurité routière : fin de la récréation pour les chauffards

Les chiffres s’améliorent, mais trop de conducteurs prennent encore des risques. Le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, annonce dans les prochains jours une intensification des contrôles routiers.

Calixte Batossie Madjoulba © republicoftogo.com

Les chiffres s’améliorent, mais trop de conducteurs prennent encore des risques. Le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba, annonce dans les prochains jours une intensification des contrôles routiers.

Il se félicite des « résultats encourageants » obtenus depuis le premier semestre 2026. Sensibilisation, prévention, contrôles : les efforts des forces de l’ordre et du Cadre national de concertation sur la sécurité routière portent leurs fruits.

Mais les mauvaises habitudes ont la vie dure. Le ministre dresse la liste des infractions qui persistent :

  • excès de vitesse et dépassements dangereux ;
  • non-respect de la signalisation, circulation à contresens, franchissement des terre-pleins ;
  • conduite sans permis valide ;
  • absence de casque ou de ceinture ;
  • téléphone au volant ;
  • alcool ou drogue au volant ;
  • véhicules surchargés ou en mauvais état.

Dans les prochains jours, les contrôles vont s’intensifier sur les grands axes et dans les villes. Tous les véhicules et tous les conducteurs sont concernés. Les infractions seront sanctionnées « avec toute la rigueur requise et sans complaisance ».

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Déviation obligatoire sur la RN1

Déviation obligatoire sur la RN1

Depuis lundi, la circulation est déviée sur la Nationale 1 à hauteur de Kanimboa, dans la Région centrale. Une voie de franchissement est endommagée.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.