Rubriques

Tendances:
Société

Certificats de vie

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) annonce le lancement, du 3 novembre au 31 décembre, d’une campagne de contrôle de vie des pensionnés et rentiers, résidant aussi bien au Togo qu’à l’étranger.

Les décès non signalés sont très nombreux © republicoftogo.com

Un dispositif destiné à limiter les fraudes.

Le contrôle s’effectuera via l’application digitale Biosecu, un outil de reconnaissance faciale lancé en août 2022. Il permet de vérifier l’existence physique réelle des bénéficiaires à travers la collecte de données biométriques fiables.

La CNSS prévient : « Le paiement des droits de ceux qui n’effectueront pas cette opération sera suspendu à compter de janvier 2026, conformément au Code de sécurité sociale ».

Depuis l’instauration de la bancarisation des prestations sociales en 2004, le lien physique entre les bénéficiaires et la CNSS s’est considérablement réduit. Ce changement a accru le risque de paiements injustifiés, notamment en cas de décès non signalé.

Face à ce défi, la CNSS a instauré le contrôle de vie deux fois par an, afin de disposer de données actualisées et d’assurer une gestion rigoureuse et équitable des fonds publics.

