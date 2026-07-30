Rubriques

Tendances:
Société

Confiance et conformité

La protection des données personnelles s'impose comme un enjeu stratégique pour les autorités togolaises et les entreprises. Cette problématique est au cœur des échanges de la deuxième édition du Forum sur cette thématique.

Bédiani Belei © republicoftogo.com

La protection des données personnelles s'impose comme un enjeu stratégique pour les autorités togolaises et les entreprises. Cette problématique est au cœur des échanges de la deuxième édition du Forum sur cette thématique.

La rencontre réunit acteurs de la cybersécurité et du numérique, ainsi que des représentants des secteurs public et privé, autour des défis liés à la gouvernance des données.

Deux grands axes structurent les débats : « La protection des données : entre théorie et pratique, regards du régulateur et du responsable de traitement » et « La protection des données : un avantage concurrentiel », deux thématiques qui illustrent, selon les organisateurs, les enjeux croissants de conformité et de valorisation des données.

Pour l'instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP), ce forum offre l'occasion de renforcer la réflexion collective sur ces défis. 

« Ce n’est plus une simple exigence juridique ; elle est devenue le socle même de la stabilité de nos économies et de la sécurité de nos nations », explique Bédiani Belei, président de l'IPDCP.

Selon lui, le Togo dispose aujourd'hui d'une occasion supplémentaire de consolider une gouvernance responsable, portée par l'engagement des plus hautes autorités à en faire une priorité stratégique. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les enquêteurs outillés face aux nouvelles menaces

Les enquêteurs outillés face aux nouvelles menaces

Améliorer la qualité des enquêtes, renforcer la confiance des citoyens dans la justice : c'est l'objectif du « Guide de l'officier de police judiciaire », lancé par la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), avec l'appui du ministère cde la Sécurité.

Le bon réflexe

Le bon réflexe

Répondre à un appel, lire un message ou consulter son téléphone en conduisant peut suffire à provoquer un accident.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.