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Koubéloti : des analyses en cours pour élucider une mortalité animale suspecte

Une vague inhabituelle de mortalité animale suscite l'inquiétude dans le nord du Togo (région des Savanes).

Analyses en cours © republicoftogo.com

Une vague inhabituelle de mortalité animale suscite l'inquiétude dans le nord du Togo (région des Savanes).

Des bœufs et des moutons ont été retrouvés morts à Koubéloti, dans la commune Oti 1, dans des circonstances qui demeurent, pour l'heure, inexpliquées.

Face à cette situation, les services vétérinaires ont été mobilisés pour procéder à des prélèvements, afin de déterminer les causes de ces décès. Les résultats sont attendus pour permettre d'établir les faits et d'informer la population.

Dans l'attente des conclusions, les autorités appellent au calme et invitent les populations à faire preuve de prudence, en évitant toute spéculation ou diffusion d'informations non vérifiées. 

Par mesure de précaution, des dispositions ont déjà été prises pour l'enfouissement des carcasses, conformément aux normes en vigueur, afin de prévenir tout risque pour la santé publique.

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