Contrôle accru des informations et des données personnelles

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ouvre un nouveau chantier : la protection des données à caractère personnel (DCP). L’annonce a été faite jeudi lors d’une séance de travail entre la HAAC et l’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP).

Vie privée et liberté © republicoftogo.com

Les données personnelles se déclinent en trois grandes catégories :

  • Les données courantes, telles que les informations économiques, financières ou de localisation ;
  • Les données d’identification, directes ou indirectes, comprenant notamment les données biométriques, génétiques, ou encore l’origine raciale ou ethnique ;
  • Les données sensibles, parmi lesquelles figurent le numéro de sécurité sociale, les photographies ou encore les enregistrements vidéo.

Pour Bédiani Béléi, président de l’IPDCP, l’objectif est clair : « Ce que nous attendons de la HAAC est de pouvoir orienter vers le partage d’informations qui vont dans le sens de la protection des DCP, de la vie privée, des droits et libertés des citoyens de notre pays. »

Du côté de la HAAC, cette collaboration marque une nouvelle ère dans la régulation des médias au Togo, avec un accent renforcé sur la rigueur et le professionnalisme.

Le rôle du service de monitoring sera désormais plus déterminant dans la veille médiatique, notamment pour garantir la régularité et la fiabilité de l’information diffusée.

