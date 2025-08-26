Vente anarchique des terres : les OSC réclament une réaction ferme

Les litiges fonciers prennent une ampleur inquiétante, fragilisant la cohésion sociale et la paix dans plusieurs communautés. Face à cette situation, les organisations de la société civile, conduites par le Mouvement Martin Luther King (MMLK), ont exprimé leur vive préoccupation.

Elles dénoncent en particulier les cas d’usurpation de terres, qui se multiplient dans différentes régions et entraînent des tensions récurrentes entre familles, voisins et communautés.

Pour les OSC, il est urgent que les autorités judiciaires assument pleinement leurs responsabilités.

Au-delà des dénonciations, les organisations plaident pour l’adoption d’une véritable politique foncière nationale afin d’éviter la vente anarchique des terres, source de conflits et d’instabilité.

Selon elles, seule une réforme claire et transparente en matière de gestion foncière permettra de restaurer la confiance et de préserver la cohésion sociale.