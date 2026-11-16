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« On peut critiquer sans dénigrer »

A l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Pacôme Adjourouvi, a appelé les Togolais à plus de responsabilité dans leurs propos, en particulier sur les réseaux sociaux.

Injures, diffamation, rumeurs : les dérives du web dans le viseur © republicoftogo.com

A l’occasion de la Journée internationale de la tolérance, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Pacôme Adjourouvi, a appelé les Togolais à plus de responsabilité dans leurs propos, en particulier sur les réseaux sociaux.

Le garde des Sceaux a mis en garde contre les injures, la diffamation et les atteintes à la vie privée qui se multiplient en ligne. Il a rappelé que ces comportements sont punis par la loi. « On peut critiquer sans dénigrer », a-t-il insisté, invitant internautes et créateurs de contenus à préférer la critique constructive aux attaques personnelles. Selon lui, la liberté d’expression ne peut servir de prétexte pour porter atteinte aux droits d’autrui ou menacer la paix sociale.

Le problème est de taille. Sur les réseaux sociaux, tout circule sans filtre et à grande vitesse : rumeurs, fausses informations, propos haineux, vidéos sorties de leur contexte. Un message publié anonymement peut être partagé des milliers de fois en quelques heures, bien avant que quiconque puisse le vérifier ou le corriger. Cette absence de contrôle fait des plateformes numériques une menace réelle pour la cohésion sociale. Elles peuvent attiser les tensions entre communautés, détruire des réputations ou semer la panique.

Le risque est d’autant plus sérieux que l’extrémisme violent progresse dans plusieurs pays africains. Pour les autorités, promouvoir la tolérance et le respect des différences d’opinion, de langue, d’ethnie et de religion est une manière de prévenir les violences communautaires.

Instituée par les Nations unies en 1995, la Journée internationale de la tolérance est célébrée chaque 16 novembre.

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