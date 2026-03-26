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Cuisson propre pour tous

Avec l'appui du programme GEEF (Global Enabling Environment Facility) et de l'Union européenne, le Togo élabore un programme national visant 80% d'accès aux solutions de cuisson propre d'ici 2030.

Dangereux pour la santé, mauvais pour l'environnement © republicoftogo.com

Avec l'appui du programme GEEF (Global Enabling Environment Facility) et de l'Union européenne, le Togo élabore un programme national visant 80% d'accès aux solutions de cuisson propre d'ici 2030.

Aujourd'hui, la majorité des ménages togolais dépendent encore des combustibles solides issus de la biomasse, avec des conséquences lourdes sur la santé publique, l'environnement et les conditions de vie. 

« Notre ambition est de faire en sorte que la cuisson propre devienne une réalité pour le plus grand nombre », a indiqué le ministre délégué à l'Energie, Robert Koffi Messan Eklo.

Cette transition bénéficie d'un soutien financier de l'UE à hauteur de 15 millions d'euros sur quatre ans (2026-2030).

Le GEEF est un programme international d'appui aux politiques énergétiques dans les pays en développement.

Plus de 80% des ménages ouest-africains cuisinent encore avec des combustibles solides traditionnels : bois de chauffe, charbon de bois, résidus agricoles. Cette dépendance aux énergies polluantes entraîne des conséquences graves.

Plusieurs alternatives existent : le gaz butane, le biogaz, l’éthanol et l’électricité.

Malgré les initiatives, la transition vers la cuisson propre se heurte à plusieurs obstacles : coût des équipements, faible pouvoir d'achat des ménages, résistances culturelles et insuffisance des politiques publiques.

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