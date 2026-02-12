Rubriques

Cupidon sponsorisé par le commerce

La Saint-Valentin, c’est le 14 février. Dernière ligne droite pour les commerçants qui espèrent faire de bonnes affaires à l’occasion de la fête des amoureux.

L’amour à prix variable © republicoftogo.com

Si la Saint-Valentin célèbre l’amour, elle est devenue au fil des années un rendez-vous fortement marqué par la logique commerciale. Offres spéciales, promotions ciblées et pression sociale alimentent une consommation saisonnière bien rodée. Derrière les roses et les rubans, c’est aussi tout un marché qui prospère.

Au final, entre sentiment sincère et stratégie marketing, la Saint-Valentin apparaît aujourd’hui autant comme une célébration romantique que comme un événement économique à part entière.

