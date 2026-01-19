Dénoncer l'insalubrité

Afin de se rapprocher des populations, l’ANASAP (Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique) a mis en service, lundi, une ligne WhatsApp dédiée au signalement des actes d’insalubrité dans le Grand Lomé.

Le numéro 00228 90 82 33 33 permet désormais à tout usager d’alerter rapidement les services compétents.

Le mode d’utilisation se veut simple et accessible. Les citoyens sont invités à prendre des photos ou des vidéos des faits d’insalubrité constatés, puis à les transmettre via WhatsApp, accompagnées de la géolocalisation du lieu concerné. Une fois l’alerte reçue, les services techniques sont mobilisés pour intervenir dans les meilleurs délais.

Cette nouvelle plateforme vient renforcer la ligne verte 8204, déjà opérationnelle, et s’inscrit dans la volonté de l’ANASAP d’améliorer la réactivité face aux problèmes d’assainissement.

Organisme d’appui-conseil et d’aide à la décision en matière de salubrité publique, l’ANASAP intervient principalement dans le Grand Lomé. Elle coordonne les actions d’assainissement et œuvre à l’instauration d’un cadre de vie sain et durable, bénéficiant à ce titre d’une dotation annuelle de 700 millions de francs CFA de la part de l’État.