Disparitions signalées : une commission spéciale mise en place

Le ministre de la Sécurité et le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ont réagi vendredi à la multiplication d’informations relayées sur les réseaux sociaux faisant état de cas d’enlèvements et de disparitions visant des jeunes.

Dans un communiqué conjoint, les deux membres du gouvernement indiquent qu’une commission spéciale d’enquête a été mise en place depuis le 24 janvier 2026. Placée sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lomé, cette commission est chargée de vérifier et d’élucider l’ensemble des cas signalés.

Les autorités précisent que toutes les affaires évoquées sur les réseaux sociaux font l’objet d’un examen approfondi. Elles mettent toutefois en garde contre la diffusion de fausses informations susceptibles de perturber les enquêtes, de créer un climat d’insécurité inutile ou de constituer des dénonciations calomnieuses, des faits punis par la loi.

Toute personne disposant d’informations fiables sur des cas de disparition ou d’enlèvement est invitée à contacter immédiatement les services de sécurité les plus proches ou le numéro d’urgence national 1014.

Les ministres appellent par ailleurs la population au discernement dans le partage d’informations en ligne. Ils annoncent le renforcement de la surveillance et des patrouilles dans les zones jugées à risque, ainsi qu’une collaboration accrue avec les autorités locales.