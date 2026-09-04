Un tricycle transformé en véhicule urbain

A la tête d’une entreprise spécialisée dans la mobilité, Bodjona Pouwèréou, vient de présenter un prototype de véhicule urbain. Dotée d’un moteur d’un petit moteur, la voiturette affiche une consommation de 3 litres aux 100km. Elle peut transporter 3 passagers et le conducteur.

Certes, le design n’est pas vraiment abouti.

Ce que reconnaît volontiers le concepteur. Il espère lancer une phase d'industrialisation, à travers la recherche de partenaires techniques, financiers et d'investisseurs.

Il travaille également à un modèle tout électrique.