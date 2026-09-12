Ecouter la radio partout, c'est très simple

De nombreuses radios togolaises réunies dans une seule application, c’est ce que propose « Vumah ». Peu importe où l’on se trouve au Togo ou à l’étranger, les programmes sont disponibles en direct à condition d’avoir un bon débit sur son téléphone.

L’appli propose pour le moment 20 stations publiques et privées sans en publier la liste.

Le mobile peut être connecté en Bluetooth à des enceintes ou au système de sonorisation dans une voiture.

« Vumah » permettra aussi à la diaspora de rester en contact en direct avec le pays.