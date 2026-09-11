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La vente à la sauvette persiste malgré les risques

À Atakpamé, dans la région des Plateaux, vendeurs à la sauvette et usagers de la route se côtoient chaque jour dans un ballet qui n'est pas sans danger.

Cohabitation délicate au bord des routes © republicoftogo.com

À Atakpamé, dans la région des Plateaux, vendeurs à la sauvette et usagers de la route se côtoient chaque jour dans un ballet qui n'est pas sans danger.

Les voyageurs en provenance de Lomé ou du nord du pays y font régulièrement escale pour s'approvisionner en pain, fruits, poissons frits du lac Nangbéto, boissons et autres produits, proposés à la hâte par des vendeurs qui se précipitent vers les véhicules dès leur arrivée.

Le plus préoccupant reste la proximité de ces vendeurs avec les véhicules : certains s'attroupent autour des voitures et des poids lourds avant même leur immobilisation complète, allant jusqu'à occuper une partie de la chaussée. 

Une situation particulièrement risquée sur cet axe très fréquenté par les gros porteurs. Les vendeurs eux-mêmes reconnaissent avoir déjà été témoins d'accidents, certains de leurs collègues ayant été percutés. Le danger est donc connu, mais les habitudes peinent à évoluer.

Ce phénomène n'est toutefois pas propre à Atakpamé : il se retrouve, sous des formes similaires, dans la quasi-totalité des centres urbains du pays. 

Certains plaident pour une intervention plus ferme des forces de l’ordre.

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