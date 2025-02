Essor des énergies renouvelables

Face à la crise énergétique mondiale et à la hausse des coûts des combustibles fossiles, le ministère des Mines et des Ressources Énergétiques a présenté mardi les mesures mises en place par le Togo pour garantir un accès durable et abordable à l’électricité.

Pour réduire sa le pays mise sur le solaire photovoltaïque et l’hydroélectricité.

La centrale solaire de Blitta (70 MW) fournit déjà une énergie propre et abordable. Son extension à 100 MW avec stockage renforcera son impact.

La centrale thermique Kékéli Efficient Power (65 MW), inaugurée il y a cinq ans, améliore la capacité de production électrique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement a également mis l’accent sur l’électrification hors réseau, avec des projets visant à fournir de l’énergie aux zones rurales :

Le programme CIZO a déjà permis à plus de 240 000 foyers ruraux d’accéder à l’électricité grâce aux kits solaires individuels.

Le projet KAMADAMA a renforcé le réseau national grâce à une ligne 161 kV, garantissant une meilleure distribution électrique dans les régions les plus reculées.

Des centrales thermiques ont été réhabilitées et le réseau étendu pour réduire les pertes et améliorer la qualité du service.

Tout en poursuivant ses efforts pour atteindre l’accès universel à l’électricité d’ici 2030, le pouvoirs publics appellent la population à adopter des comportements responsables.