Fin des trajets interurbains pour les tricycles

Les tricycles ne pourront plus assurer de transport interurbain. 

Les rickshaw sont pratiques, mais instables © republicoftogo.com

La Division de la sécurité routière (DSR) a annoncé un renforcement des contrôles pour mettre fin à une pratique jugée dangereuse et non conforme à la réglementation.

Initialement destinés au transport urbain, ces engins, qu’ils transportent des passagers ou des bagages, se sont progressivement aventurés sur les axes reliant les villes. 

Or, leur conception à trois roues les rend instables, particulièrement sur les routes nationales à forte vitesse et en cas de surcharge.

Ces tricycles fabriqués en Inde sont devenus très populaires. Bon marché, pouvant transporter 3 personnes et des marchandises, c’est un moyen de transport pratique en ville. Mais sûrement pas conçu pour les voies urbaines rapides et les nationales. 

