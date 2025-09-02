Rubriques

L’art oratoire au cœur d’une rencontre internationale à Lomé

La capitale togolaise s’apprête à vibrer au rythme de l’art oratoire, avec la tenue de la 10ᵉ édition des Joutes verbales francophones prévue du 24 au 27 septembre. 

Quand les mots deviennent un outil de transformation © republicoftogo.com

L’événement rassemblera des délégations venues de plusieurs pays francophones d’Afrique et d’ailleurs, autour du thème : « Bâtir le commun ».

Cette rencontre entend promouvoir l’art oratoire comme outil de dialogue, de citoyenneté active et de cohésion sociale.

Pour Tsatou Yao Mawupenkor, promoteur des Joutes verbales, cet événement illustre la volonté d’impliquer les jeunes dans la construction de sociétés apaisées.

Les délégations du Bénin, du Cameroun, d’Haïti, de Suisse, entre autres, sont attendues à Lomé pour prendre part à cette édition.

Contrôle accru des informations et des données personnelles

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) ouvre un nouveau chantier : la protection des données à caractère personnel (DCP). L’annonce a été faite jeudi lors d’une séance de travail entre la HAAC et l’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP).

Vente anarchique des terres : les OSC réclament une réaction ferme

Les litiges fonciers prennent une ampleur inquiétante, fragilisant la cohésion sociale et la paix dans plusieurs communautés. Face à cette situation, les organisations de la société civile, conduites par le Mouvement Martin Luther King (MMLK), ont exprimé leur vive préoccupation.

Nouvelle règle pour vos caméras de sécurité

À partir du 1er octobre, tout dispositif de vidéosurveillance installé dans les lieux publics ou à usage collectif devra être déclaré auprès de l’Instance de protection des données à caractère personnel (IPDCP).

