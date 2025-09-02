L’art oratoire au cœur d’une rencontre internationale à Lomé

La capitale togolaise s’apprête à vibrer au rythme de l’art oratoire, avec la tenue de la 10ᵉ édition des Joutes verbales francophones prévue du 24 au 27 septembre.

L’événement rassemblera des délégations venues de plusieurs pays francophones d’Afrique et d’ailleurs, autour du thème : « Bâtir le commun ».

Cette rencontre entend promouvoir l’art oratoire comme outil de dialogue, de citoyenneté active et de cohésion sociale.

Pour Tsatou Yao Mawupenkor, promoteur des Joutes verbales, cet événement illustre la volonté d’impliquer les jeunes dans la construction de sociétés apaisées.

Les délégations du Bénin, du Cameroun, d’Haïti, de Suisse, entre autres, sont attendues à Lomé pour prendre part à cette édition.