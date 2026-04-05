Rubriques

Tendances:
Société

Il est ressuscité. Alléluia

En ce dimanche de Pâques, la voix des évêques togolais s'est élevée depuis Kpalimé pour porter un double message : celui de la joie de la Résurrection, et celui de la douleur face à une guerre qui, au Moyen-Orient, empêche la Terre Sainte elle-même de célébrer dignement la fête du Christ ressuscité.

La résurrection console © republicoftogo.com

En ce dimanche de Pâques, la voix des évêques togolais s'est élevée depuis Kpalimé pour porter un double message : celui de la joie de la Résurrection, et celui de la douleur face à une guerre qui, au Moyen-Orient, empêche la Terre Sainte elle-même de célébrer dignement la fête du Christ ressuscité.

Présidant la messe solennelle de Pâques, Mgr Benoît Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo, a eu une pensée émue pour Israël - pays d'origine de Jésus-Christ - plongé dans la guerre en ce jour le plus saint du calendrier chrétien. Son appel est simple et fort : cette guerre doit cesser.

«Les devanciers nous ont fait comprendre que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre. Alors, frères et sœurs, prions pour ceux qui font actuellement la guerre pour qu'ils se repentent et qu'ensemble on vive la résurrection», a-t-il lancé dans son homélie.

Mais Mgr Alowonou n'a pas voulu laisser Pâques se réduire à une commémoration historique ou à une protestation politique. La Résurrection du Christ, a-t-il rappelé avec force, est une réalité vivante, un appel à la repentance, une promesse de vie nouvelle pour chaque être humain.

Le ressuscité, a-t-il précisé, vient relever les siens de toutes leurs épreuves, le deuil, les trahisons, les violences, les injustices, les maladies, la pauvreté, les déceptions. Il vient restaurer en chaque homme son espoir et sa raison de vivre.

En ce Pâques 2026, l'Église catholique togolaise a choisi de regarder à la fois vers Jérusalem, avec compassion et prière, et vers le Christ ressuscité, avec foi et espérance. Deux regards qui, au fond, n'en font qu'un.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Paix et fraternité

Paix et fraternité

Fidèle à la tradition, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a adressé dimanche ses vœux à l'occasion de la fête de Pâques.

Avant la Résurrection, il y a la Croix

Avant la Résurrection, il y a la Croix

Vendredi, à la veille de Pâques, le traditionnel Chemin de Croix a investi les rues de la capitale togolaise, transformant l'espace public en un vaste lieu de recueillement, de méditation et de prière collective.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.