Il est ressuscité. Alléluia

En ce dimanche de Pâques, la voix des évêques togolais s'est élevée depuis Kpalimé pour porter un double message : celui de la joie de la Résurrection, et celui de la douleur face à une guerre qui, au Moyen-Orient, empêche la Terre Sainte elle-même de célébrer dignement la fête du Christ ressuscité.

Présidant la messe solennelle de Pâques, Mgr Benoît Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo, a eu une pensée émue pour Israël - pays d'origine de Jésus-Christ - plongé dans la guerre en ce jour le plus saint du calendrier chrétien. Son appel est simple et fort : cette guerre doit cesser.

«Les devanciers nous ont fait comprendre que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui font la guerre. Alors, frères et sœurs, prions pour ceux qui font actuellement la guerre pour qu'ils se repentent et qu'ensemble on vive la résurrection», a-t-il lancé dans son homélie.

Mais Mgr Alowonou n'a pas voulu laisser Pâques se réduire à une commémoration historique ou à une protestation politique. La Résurrection du Christ, a-t-il rappelé avec force, est une réalité vivante, un appel à la repentance, une promesse de vie nouvelle pour chaque être humain.

Le ressuscité, a-t-il précisé, vient relever les siens de toutes leurs épreuves, le deuil, les trahisons, les violences, les injustices, les maladies, la pauvreté, les déceptions. Il vient restaurer en chaque homme son espoir et sa raison de vivre.

En ce Pâques 2026, l'Église catholique togolaise a choisi de regarder à la fois vers Jérusalem, avec compassion et prière, et vers le Christ ressuscité, avec foi et espérance. Deux regards qui, au fond, n'en font qu'un.