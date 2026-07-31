Le jeu doit rester un plaisir

Face aux critiques l'accusant d'encourager la jeunesse à privilégier les jeux de hasard, la Loterie nationale togolaise (LONATO) a défendu sa politique en matière de jeu responsable.

‘Le challenge de la LONATO, c'est que l'acte de parier reste toujours un plaisir, pas une obligation. C'est pourquoi, dans les communications que nous déroulons, vous entendez toujours à la fin : "jouez de manière responsable", indique Kokouvi Amedome, directeur marketing et innovation.

La LONATO rappelle que les moins de 18 ans sont interdits de jeu et affirme avoir mis en place des dispositifs pour écarter les joueurs présentant un comportement excessif, ainsi qu'un partenariat avec des centres de prise en charge des personnes souffrant d'addiction.

‘Le but n'est pas de jouer par nécessité financière, mais de tenter sa chance de gagner un gros lot pour investir’, ajoute M. Amedome.