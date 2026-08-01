Pourquoi le marché informel est dangereux

Acheter des bouteilles de gaz butane sur le marché informel présente des risques réels. Équipements défectueux, mal entretenus, jamais inspectés : une explosion reste possible, avec des conséquences potentiellement dramatiques pour les usagers comme pour leur entourage.

Contrairement aux bouteilles distribuées dans les circuits officiels, celles qui circulent en dehors des points de vente agréés échappent à tout contrôle. Elles ne sont ni inspectées, ni requalifiées périodiquement, alors même que ces vérifications permettent de détecter les signes d'usure, de corrosion ou de défaillance susceptibles de provoquer une fuite ou une explosion.

Le remplissage informel constitue un autre facteur de risque majeur. Effectué en dehors des installations autorisées, souvent dans des conditions artisanales et sans respect des normes de sécurité, il peut entraîner un surremplissage, une mauvaise étanchéité ou l'utilisation d'un matériel non conforme, autant de situations propices aux accidents domestiques.

Pour limiter ces dangers, il est recommandé de privilégier systématiquement les circuits officiels de distribution, notamment les stations-service et points de vente agréés.

Ces établissements appliquent le principe de la consignation : chaque bouteille vide est échangée contre une bouteille déjà remplie et contrôlée, avant d'être renvoyée au dépôt du distributeur pour inspection et, si nécessaire, requalification.

Un geste simple, mais qui fait toute la différence entre une bouteille de gaz fiable et un équipement potentiellement dangereux.