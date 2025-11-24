Rubriques

L’Église catholique clôt l’année liturgique

Dimanche a été marqué par une célébration particulière pour l’Église catholique, au Togo comme dans le reste du monde.

Les fidèles ont solennellement commémoré la fête du Christ Roi, une tradition qui proclame Jésus-Christ comme Roi des rois et souverain de l’univers.

La célébration s’est déroulée à travers des parades dans les rues, où les fidèles ont accompagné le Saint Sacrement dans une atmosphère de prière et de joie. À Adakpamé, dans la commune Golfe 1, la foule a d’abord été sensibilisée au sens profond de cette fête avant le début de la procession.

Les prêtres ont rappelé aux fidèles que la fête ne consiste pas seulement à proclamer le Christ comme Roi des rois, mais aussi à lui laisser une place réelle dans leur vie personnelle. Ils ont insisté sur la nécessité de manifester cette royauté dans les comportements de tous les jours, à travers des actes de justice, de paix et de charité.

Dans la liturgie catholique, la fête du Christ Roi marque la fin de l’année liturgique, ouvrant la voie au temps de l’Avent et à la préparation de Noël. Pour beaucoup, elle annonce déjà l’atmosphère spirituelle qui conduira jusqu’à la Nativité.

Instituée en 1925 par le pape Pie XI, la fête du Christ Roi demeure l’une des grandes célébrations de l’Église universelle, un moment de profession de foi et de renouveau spirituel pour des millions de croyants.

