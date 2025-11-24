La CNDH mobilise pour renforcer le mécanisme de plaintes des enfants

Le Togo intensifie ses efforts pour lutter contre les violations graves faites aux enfants, qu’il s’agisse de leur implication dans les conflits armés, de la vente d’enfants, de la prostitution ou de la pornographie.

Depuis 2020, le pays dispose d’un mécanisme national de gestion des plaintes adapté aux enfants, reconnu et validé par les acteurs de la protection de l’enfance.

Ce dispositif a été conçu pour recevoir, examiner et enquêter sur les plaintes formulées par des enfants victimes ou témoins d’abus. Il garantit la confidentialité, la protection des victimes et une prise en charge respectueuse de leur sensibilité.

À cela s’ajoutent des missions de surveillance, de suivi et de vérification, destinées à améliorer la prévention des abus et la qualité de la réponse institutionnelle.

Malgré son importance, le mécanisme peine à être pleinement opérationnel. Plus de quatre ans après son lancement, il demeure insuffisamment connu des professionnels de la protection de l’enfance, des enfants eux-mêmes et de nombreuses parties prenantes, une limite qui freine son efficacité.

Pour corriger cette situation, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a ouvert, lundi à Kpalimé dans la région des Plateaux, une session de travail et de sensibilisation consacrée à ce mécanisme. Cette rencontre vise à renforcer la compréhension de l’outil, améliorer sa diffusion et encourager son appropriation par tous les acteurs concernés.

La CNDH rappelle que ce mécanisme de plainte s’intègre désormais dans l’arsenal juridique et institutionnel dont s’est doté le Togo pour protéger les enfants. Il apporte une réponse concrète à la nécessité de créer des espaces sûrs où les enfants peuvent signaler des abus et recevoir une assistance adaptée.