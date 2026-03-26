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L'Afrique cherche des solutions à Lomé

La capitale togolaise accueille depuis mercredi la 11e Conférence régionale sur l'assurance inclusive, qui réunit jusqu'au 27 mars décideurs publics, compagnies d'assurance, acteurs bancaires et experts en technologie venus de tout le continent.

Protéger les plus vulnérables © DR

La capitale togolaise accueille depuis mercredi la 11e Conférence régionale sur l'assurance inclusive, qui réunit jusqu'au 27 mars décideurs publics, compagnies d'assurance, acteurs bancaires et experts en technologie venus de tout le continent.

Au cœur des débats : comment rendre l'assurance accessible aux ménages à faibles revenus et aux acteurs du secteur informel, encore largement exclus des dispositifs classiques de protection sociale.

Dans un contexte marqué par les crises sanitaires, l'instabilité sécuritaire et les chocs économiques, l'enjeu est de taille : bâtir des systèmes d'assurance plus inclusifs, plus résilients et mieux adaptés aux réalités africaines. Les échanges porteront sur la régulation, la distribution et l'élargissement de l'accès à l'assurance, avec l'ambition d'en faire un véritable levier de développement pour les populations les plus vulnérables.

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