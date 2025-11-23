Rubriques

Le CERSA, moteur de l’innovation avicole

Le ministre délégué chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, Kossi Tenou, a effectué samedi une visite au Centre d’Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l’Université de Lomé.

Le Centre est une référence continentale © republicoftogo.com

Cette visite vise à renforcer l’appui du gouvernement aux efforts déployés par cette institution devenue un pilier de la production avicole au Togo.

Depuis plusieurs années, le CERSA s’impose comme un moteur de l’innovation avicole.

Appuyé par ses partenaires techniques et financiers, le centre s’est doté d’équipements modernes, de laboratoires spécialisés et d’unités de production performantes pour conduire ses travaux de recherche et ses programmes de formation.

Le centre forme aujourd’hui des éleveurs, accouveurs, transformateurs et divers acteurs de la chaîne avicole, contribuant à professionnaliser l’ensemble du secteur.

