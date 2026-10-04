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La bonne température

Face aux enjeux liés à la consommation d'électricité, le ministère délégué chargé de l'Énergie poursuit sa campagne pour un usage rationnel des appareils électroménagers.

Ce que la télécommande affiche n'est pas la température de la pièce © republicoftogo.com

Face aux enjeux liés à la consommation d'électricité, le ministère délégué chargé de l'Énergie poursuit sa campagne pour un usage rationnel des appareils électroménagers.

La climatisation est en première ligne : il recommande une température de consigne entre 22 et 26 °C, quand le confort et la santé le permettent.

Les 16 °C ou 24 °C de la télécommande ne sont pas la température réelle de la pièce. C'est la température visée, que l'appareil cherche à atteindre. Un capteur mesure l'air de la pièce, et le compresseur tourne tant que l'écart avec la consigne n'est pas comblé. Une fois la consigne atteinte, il ralentit ou s'arrête.

Régler 16 °C n'envoie donc pas un air plus froid. Cela fixe un objectif plus difficile à atteindre. Dans une pièce qui ne descend jamais jusque-là, le compresseur travaille sans relâche. Au mieux la pièce se rafraîchit un peu plus vite, au prix d'une consommation nettement plus élevée. « Plus l'écart à compenser est important, plus la climatisation risque de consommer davantage d'électricité », explique le ministère.

Fermer portes, fenêtres et toute ouverture qui laisse entrer l'air chaud aide l'appareil à tenir sa consigne.

Enfin, il est recommandé de nettoyer les filtres tous les 3 mois. 

Les réclamations pour consommation jugée excessive représentent 38,46 % des plaintes sur les factures d'électricité. Le choix de l'appareil compte aussi, car ceux de meilleure classe énergétique (LG, Mitsubishi …) consomment généralement moins. Pour alléger la facture, le ministère mise autant sur des équipements performants que sur les habitudes de chacun.

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