Rubriques

Tendances:
Société

La délivrance des titres fonciers est toujours trop lente

Malgré les réformes engagées, l’obtention d’un titre foncier reste un parcours long et coûteux. Les délais peuvent atteindre deux ans, voire jusqu’à sept ans dans certains cas, plongeant de nombreux demandeurs dans l’incertitude.

Bureaucratie toujours pesante © republicoftogo.com

Malgré les réformes engagées, l’obtention d’un titre foncier reste un parcours long et coûteux. Les délais peuvent atteindre deux ans, voire jusqu’à sept ans dans certains cas, plongeant de nombreux demandeurs dans l’incertitude.

Face à cette situation, la Ligue des consommateurs du Togo (LCT) est montée au créneau pour interpeller les autorités. L’organisation dénonce des procédures onéreuses et des lenteurs administratives qui exposent les acquéreurs à des risques, notamment la revente frauduleuse de parcelles par des propriétaires initiaux.

La LCT pointe également du doigt la politique de dématérialisation de l’Office togolais des recettes (OTR), jugée peu efficace dans le domaine foncier. 

« Beaucoup de propriétaires sont aujourd’hui dans le désarroi, leurs titres n’ayant pas été signés pour être opposables devant les tribunaux », a déclaré Emmanuel Sogadji, président de la Ligue.

La LCT appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures concrètes pour simplifier et accélérer la délivrance des titres foncier.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Dénoncer l'insalubrité

Dénoncer l'insalubrité

Afin de se rapprocher des populations, l’ANASAP (Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique) a mis en service, lundi, une ligne WhatsApp dédiée au signalement des actes d’insalubrité dans le Grand Lomé.

Surcharge des camions : tolérance zéro sur la RN2

Surcharge des camions : tolérance zéro sur la RN2

L’entretien du réseau routier demeure une priorité pour l’État cette année. Le ministère délégué chargé des Travaux publics et des Infrastructures annonce des investissements de 17,023 milliards de Fcfa destinés à la maintenance et à la préservation des routes.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.