La Poste inaugure son antenne régionale à Kara

La modernisation des services publics se poursuit avec l’inauguration mercredi d’un bureau de poste à Kara (nord).

La nouvelle poste de Kara © DR

L’idée est évidemment de rapprocher les usagers et de leur faciliter la vie.

Selon la direction générale de la société des postes du Togo (SPT), l’antenne de Kara contribuera à faciliter les échanges, renforcer l’inclusion financière, soutenir l’entrepreneuriat local.

Pour le directeur général de la SPT, Kwadzo Dzodzro Kwasi, ce projet constitue « un levier important pour le développement socio-économique de Kara » et illustre l’engagement de la Poste à accompagner la politique nationale de développement.

