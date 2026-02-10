La sécurité se construit avec les populations

La consolidation des acquis sécuritaires obtenus en 2025, notamment dans le nord du Togo, passera inévitablement par une implication accrue des populations civiles.

C’est le message clé porté par Seyram Adiakpo, coordonnateur national du West Africa Network for Peacebuilding (WANEP), à la lumière du dernier rapport de l’organisation sur la situation sécuritaire du pays.

Fondé sur les données du Système national d’alerte précoce, ce rapport se veut à la fois un baromètre et un outil de gouvernance. Il met en évidence les défis persistants en matière de paix et de sécurité, tout en soulignant des avancées notables.

Parmi celles-ci figurent le renforcement de la coopération entre l’État, les Forces de défense et de sécurité (FDS), les communautés, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers.

Le document relève également l’engagement croissant des femmes, des jeunes et des leaders communautaires, qui jouent un rôle clé dans la prévention des conflits au plus près des populations. « Lorsque les acteurs collaborent sincèrement et s’écoutent, les risques reculent », observe Seyram Adiakpo, qui y voit un motif d’espoir pour l’avenir.

Pour préserver ces acquis, le WANEP plaide en faveur d’un renforcement de la stratégie nationale de lutte contre l’extrémisme violent, avec une implication plus forte des communautés. L’organisation appelle aussi à consolider les capacités des FDS, tant sur le plan de l’équipement que de la mobilité et des relations civilo-militaires, afin d’assurer une présence efficace dans les zones vulnérables.

WANEP est un réseau régional de la société civile créé en 1998, spécialisé dans la prévention des conflits, la construction de la paix et la sécurité humaine en Afrique de l’Ouest.

Le réseau est actif dans les pays de la Cédéao, à travers des plateformes nationales composées d’organisations de la société civile, de leaders communautaires, de femmes, de jeunes et de médiateurs locaux.