Rubriques

Tendances:
Société

La terre cuite résiste aux produits importés

À Agomè-Glozou, dans la préfecture du Bas-Mono, Nicolas Amouzou façonne l’argile depuis quinze ans. Un savoir-faire hérité de sa grand-mère, qu’il entend bien transmettre à son tour.

L'argile, une tradition togolaise © republicoftogo.com

À Agomè-Glozou, dans la préfecture du Bas-Mono, Nicolas Amouzou façonne l’argile depuis quinze ans. Un savoir-faire hérité de sa grand-mère, qu’il entend bien transmettre à son tour.

Pots, statuettes, verres : chaque pièce naît entre ses mains. L’artisan modèle l’argile, la laisse sécher, puis la polit patiemment à la pierre ponce avant d’y appliquer une touche de peinture dorée ou argentée. Ses créations, à la fois utiles et décoratives, séduisent surtout les particuliers.

Nicolas Amouzou veut que cet héritage survive. Il propose des formations aux jeunes qui souhaitent apprendre le métier et en faire une source de revenus, et cherche à faire découvrir ces objets aux enfants.

Comme la poterie, de nombreux métiers d’art font la richesse du Togo : tissage du kente, sculpture sur bois, vannerie, bijouterie, batik ou fabrication de poupées et de peluches à la main. Autant de talents qui témoignent de la créativité des artisans togolais, mais qui doivent aujourd’hui composer avec la concurrence des produits industriels importés, souvent moins chers.

Nicolas Amouzou reste confiant. « Tout le monde n’est pas obligé d’acheter des produits asiatiques. Pour nos œuvres artisanales, il y aura toujours quelqu’un qui en aura besoin », affirme-t-il.

À travers l’argile, c’est toute une tradition qu’il fait vivre, et la preuve que l’artisanat local a encore de beaux jours devant lui.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Alerte épidémique simulée

Alerte épidémique simulée

L’aéroport international Gnassingbé Eyadéma de Lomé a testé vendredi sa capacité à réagir à une urgence de santé publique.

Foncier, crédit, formation : les obstacles qui freinent les agricultrices

Foncier, crédit, formation : les obstacles qui freinent les agricultrices

Les autorités appellent à renforcer l’accès des femmes rurales à la terre. Malgré les réformes de ces dernières années, les obstacles restent nombreux, en particulier dans la région de la Kara, où les femmes représentent plus de la moitié de la population et 51 % de la main-d’œuvre agricole.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.