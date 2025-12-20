Rubriques

Tendances:
Société

La ville aux sept collines en fête pour la 10ᵉ foire commerciale

Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, organise jusqu’au 31 décembre la Foire commerciale des 7 collines

Vitrine du savoir-faire local © republicoftogo.com

Atakpamé, chef-lieu de la région des Plateaux, organise jusqu’au 31 décembre la Foire commerciale des 7 collines

Depuis 10 ans, cet évènement commercial met en lumière le dynamisme économique local et offre une plateforme d’échanges aux opérateurs économiques de la région et d’ailleurs.

Produits agricoles, objets d’art, créations artisanales, innovations locales… Les stands rivalisent d’ingéniosité et attirent chaque jour une foule curieuse, venue découvrir, acheter et échanger. La foire est à la fois un espace commercial, un lieu de découvertes et un moment de convivialité.

L’événement se veut aussi festif et culturel. Il permet aux populations de redécouvrir Atakpamé sous un autre angle, celui d’une ville fière de son identité et de son patrimoine naturel unique, façonné par ses sept collines emblématiques.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Shopping de fête

Shopping de fête

La grande quinzaine commerciale a ouvert ses portes jeudi à Agbadahonou, indique Vision d’Afrique paru ce jour.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.