Rubriques

Tendances:
Société

Volontariat : le Togo partage son modèle avec d'autres pays

À travers l’action de l’Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), le Togo inspire plusieurs États africains dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques nationales de volontariat.

Le Togo est une référence africaine © republicoftogo.com

À travers l’action de l’Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), le Togo inspire plusieurs États africains dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques nationales de volontariat.

Depuis mardi, des délégations venues du Bénin, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la RDC et du Tchad sont réunies à Lomé pour une mission d’échanges avec les responsables de l’ANVT.

Partager les bonnes pratiques en matière de gestion, d’encadrement et de promotion du volontariat afin de renforcer l’impact des programmes au profit des jeunes, tel est la finalité des échanges.

Le programme de volontariat togolais, sous ses multiples interventions, est un vrai succès.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Nouvelle stratégie d'action

Nouvelle stratégie d'action

La Croix-Rouge togolaise a lancé une réforme structurelle destinée à améliorer sa gouvernance et l’efficacité de ses interventions.

Sensibilisation, dépistage et sport

Sensibilisation, dépistage et sport

Depuis 2024, l’association IYAWO mène au Togo la campagne « Stop aux violences pour elles avec vous », initiée par sa présidente Elisabeth Apampa.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.