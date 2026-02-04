Rubriques

Tendances:
Société

Nouvelle stratégie d'action

La Croix-Rouge togolaise a lancé une réforme structurelle destinée à améliorer sa gouvernance et l’efficacité de ses interventions.

La Croix Rouge Togolaise est très active dans le pays © republicoftogo.com

La Croix-Rouge togolaise a lancé une réforme structurelle destinée à améliorer sa gouvernance et l’efficacité de ses interventions.

Réunis mardi à Lomé, les responsables locaux ont présenté à leurs partenaires, notamment venus de Suisse, un nouveau programme d’action.

Il bénéficie de l’appui de la Croix-Rouge suisse ainsi que de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La nouvelle stratégie met l’accent sur les ressources humaines, le volontariat et la jeunesse, ainsi que la gouvernance et le leadership.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Sensibilisation, dépistage et sport

Sensibilisation, dépistage et sport

Depuis 2024, l’association IYAWO mène au Togo la campagne « Stop aux violences pour elles avec vous », initiée par sa présidente Elisabeth Apampa.

Une pelleteuse amphibie pour le curage

Une pelleteuse amphibie pour le curage

Face aux défis récurrents du curage des bassins et des zones de dépression à Lomé et dans ses environs, l’État renforce les moyens de l’Agence nationale d’assainissement et de salubrité publique (Anasap).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.