Le Collège militaire de Tchitchao fête ses 47 ans

Le Collège militaire de Tchitchao, situé dans la région de la Kara, célèbre cette semaine ses 47 années d’existence.

Pour marquer l’événement, les autorités annoncent l’organisation, vendredi, d’une conférence publique en hommage au président Gnassingbé Eyadéma (décédé en 2005), fondateur de l’établissement.

Créé en 1979, le collège est devenu au fil des années un instrument majeur de formation des futurs cadres des Forces armées togolaises. Les échanges prévus avec les autorités politiques, militaires et civiles porteront sur le parcours de l’institution et sa contribution à la défense nationale et à la sécurité.

Selon le gouvernement, l’école joue également un rôle important dans le renforcement du patriotisme et de la confiance entre l’armée et les populations.

Outre les élèves togolais, le Collège militaire de Tchitchao accueille des stagiaires venus de plusieurs pays africains : Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Tchad.

