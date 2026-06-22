Rubriques

Tendances:
Société

Le dernier voyage

Le roi des Ewé, Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, a été inhumé samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho, en présence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Komi Sélom Klassou et Bary Moussa Barqué.

L'oraison funèbre a été prononcée par Mgr Benoît Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo © DR

Le roi des Ewé, Ewéfiaga Togbui Boniface Fafanyo Kossi Agboli Agokoli IV, a été inhumé samedi à Notsè, dans la préfecture du Haho, en présence des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Komi Sélom Klassou et Bary Moussa Barqué.

L'oraison funèbre a été prononcée par Mgr Benoît Alowonou, président de la Conférence des évêques du Togo, qui a rendu hommage à un roi « sage, oreille attentive, guide et rassembleur bienveillant de son peuple », le comparant à Saint Boniface pour sa douceur et sa capacité à aimer même ses adversaires.

« Le calme, l'écoute et la sagesse étaient ses principes, des qualités nécessaires à ceux qui ont pour charge de conduire le peuple », a déclaré le prélat, évoquant un homme de foi profonde, baptisé par le Révérend Père Anastase Dogli, premier prêtre togolais et premier prêtre noir d'Afrique occidentale.

Au-delà de sa charge de chef de canton de Notsè et de président des chefs traditionnels du Togo, Togbui Agokoli IV présidait l'Union Eweto, organisation culturelle regroupant le peuple Ewé du Togo, du Ghana, du Bénin et de la diaspora. Infatigable gardien des us et coutumes, il avait fait de la fête Agbogboza à Notsè, chaque mois de septembre, un rendez-vous incontournable de célébration de l'identité ewé.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Les évêques optent pour la neutralité

Les évêques optent pour la neutralité

Réunis du 16 au 19 juin pour leur session ordinaire, les évêques du Togo ont opté pour la retenue, s'abstenant cette fois de tout commentaire sur la situation politique.

Un repos bien mérité

Un repos bien mérité

Face à la baisse de la production halieutique, les pouvoirs publics durcissent les règles de préservation des ressources. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.