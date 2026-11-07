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Le Grand Lomé appelé à baisser le son

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et les pouvoirs publics ont lancé vendredi une campagne contre le bruit excessif.

Chasse aux décibels © republicoftogo.com

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et les pouvoirs publics ont lancé vendredi une campagne contre le bruit excessif.

Autorités locales, responsables religieux, tenanciers de bars, leaders communautaires et forces de sécurité des treize communes du Grand Lomé sont engagés dans cette campagne.

Pour le président de la CNDH, Me Kwao Ohini Sanvee, le bruit n’est pas un simple désagrément. Il porte atteinte à des droits fondamentaux : la santé, le repos, la vie privée et le droit à un environnement sain. « La liberté de chacun doit s’exercer dans le respect des droits d’autrui », rappelle-t-il.

La gouverneure du District autonome du Grand Lomé, Zouréatou Kassa-Traoré, insiste sur les conséquences concrètes : sommeil perturbé, concentration en berne, santé fragilisée et conflits de voisinage. Elle appelle chacun à faire du respect des règles un acte de civisme.

Les participants ont été informés des effets du bruit sur la santé publique et la cohésion sociale. On leur a aussi présenté les procédures de plainte et les sanctions prévues.

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