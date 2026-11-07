Rubriques

Tendances:
Société

Traversée en toute sécurité

Des milliers de fidèles sont attendus jusqu’à dimanche à Togoville pour la 54e édition du pèlerinage marial. Beaucoup traverseront le lac Togo en pirogue, et les autorités ont pris des mesures pour sécuriser ces traversées.

Les piroguiers sensibilisés pour le passage des fidèles © republicoftogo.com

Des milliers de fidèles sont attendus jusqu’à dimanche à Togoville pour la 54e édition du pèlerinage marial. Beaucoup traverseront le lac Togo en pirogue, et les autorités ont pris des mesures pour sécuriser ces traversées.

Les règles sont claires : gilet de sauvetage obligatoire et interdiction de dépasser la capacité de chaque embarcation.

L’Agence nationale de protection civile (ANPC) appelle les piroguiers à la plus grande vigilance face aux conditions de navigation.

Le pèlerinage remonte au début des années 1970. Selon la tradition locale, la Vierge Marie serait apparue en 1971 à une jeune fille du village, au bord du lac. L’Église n’a jamais reconnu officiellement cette apparition, mais en 1973 le pape Paul VI a fait de Togoville un lieu de pèlerinage national. Depuis, les fidèles s’y retrouvent chaque année.

Le 9 août 1985, Jean-Paul II s’est recueilli au sanctuaire lors de sa visite au Togo, ce qui a donné au lieu un rayonnement international. Aujourd’hui, des milliers de pèlerins viennent de tout le pays, de la diaspora et des pays voisins, notamment du Bénin et du Ghana. Processions, messes, prières et méditations mariales rythment trois jours de ferveur autour de la miséricorde, de la conversion et de la réconciliation.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Plus de puissance pour guider les géants des mers

Plus de puissance pour guider les géants des mers

Le Port autonome de Lomé (PAL) a reçu  vendredi un remorqueur de dernière génération, construit en Turquie par le chantier naval Sanmar. Il sera exploité par l’opérateur espagnol Boluda.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.