Le marché des télécommunications poursuit sa croissance

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a publié mercredi les indicateurs du marché des communications électroniques au troisième trimestre 2025, confirmant la forte dynamique du secteur.

Le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile atteint 8,69 millions de numéros actifs, franchissant pour la première fois le seuil de 100 % de taux de pénétration. Cela représente une hausse de 5 % par rapport au trimestre précédent et de 17 % sur un an. Le fixe progresse également, avec 84 050 raccordements, en hausse de 10 % sur un an.

Côté internet, la data mobile haut débit (3G/4G) poursuit sa croissance, atteignant 4,92 millions d’abonnements (+5 % sur un trimestre), tandis que la 2G recule. La fibre à domicile (FTTH) enregistre une légère progression trimestrielle (+0,5 %) et une hausse de 12,5 % sur un an.

Le trafic voix mobile augmente de 8 % et la data mobile de 16 % par rapport au trimestre précédent. En revanche, la data fixe recule.

Le chiffre d’affaires mobile s’élève à 56 milliards de Fcfa (+7 % sur un an), contre 9,6 milliards pour le fixe.

Les investissements restent en retrait sur un an, malgré un rebond trimestriel chez les opérateurs mobiles.

Par ailleurs, le mobile money continue sa forte expansion, avec une hausse de 21 % du nombre d’abonnés sur un an et de 33 % de la valeur des transactions.

Enfin, la portabilité des numéros mobiles connaît un regain d’intérêt au T3-2025, après plusieurs trimestres de baisse.

Deux opérateurs se partagent le marché du mobile et de la data, Yas (Groupe Axian, Madagascar) et Moov Africa (Maroc Télécom, Etisalat).