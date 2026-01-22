Rubriques

Visite pastorale plus que diplomatique

Mgr Rubén Darío Ruiz Mainardi, Nonce apostolique au Togo et au Bénin, est attendu vendredi à Lomé dans le cadre d’une visite pastorale.

Le représentant du Saint-Père arrive avec un agenda chargé, marqué notamment par des rencontres avec la communauté académique de l’Institut supérieur Don Bosco.

Selon les responsables de l’établissement, ces échanges s’annoncent comme un moment fort de communion, d’écoute et de partage, placé sous le signe de la prière, du dialogue et de la fraternité.

L’année 2025 a été caractérisée par une proximité pastorale soutenue du Nonce apostolique avec le Togo.

Cette présence régulière témoigne, selon les autorités ecclésiastiques, de la bonne communion entre le Saint-Siège et l’Église catholique au Togo, ainsi que de l’attention constante portée aux communautés locales.

