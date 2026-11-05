Traite des enfants : +31 % en cinq ans en Afrique de l’Ouest

Le nombre d’enfants victimes de traite en Afrique de l’Ouest a bondi de 31 % entre 2019 et 2024, selon l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC).

C’est pour freiner cette progression que l’Agence française de développement (AFD) a lancé mercredi à Lomé le projet Protect, qui concerne huit pays du golfe de Guinée, dont le Togo.

Chaque année, des centaines de milliers de personnes seraient touchées. L’Afrique de l’Ouest compte parmi les principales régions d’origine des victimes de traite dans le monde.

Ces chiffres restent pourtant en deçà de la réalité. Beaucoup de cas échappent aux statistiques, faute de signalement ou de dispositif de collecte fiable.

« Sans données solides, il est difficile d’orienter les politiques publiques et de mobiliser les moyens nécessaires », relève Matthieu Genin, responsable des projets de gouvernance à la direction régionale Golfe de Guinée de l’AFD.

Le projet Protect couvre le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Liberia, le Nigeria, la Sierra Leone et le Togo. Il prévoit de former les services concernés, de renforcer la chaîne pénale pour mieux poursuivre les trafiquants, de protéger les victimes, d’améliorer la coopération entre pays et de mieux recueillir les données.

Les victimes ne seront pas oubliées une fois libérées : le projet comporte un volet consacré à leur réinsertion, adapté aux besoins de chaque pays et à la situation particulière des femmes et des filles.

Les représentants des huit pays sont réunis à Lomé pour en définir les modalités.