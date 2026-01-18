Rubriques

Mgr Gaglo met en garde contre les dérives du sacerdoce

Une foi vécue au cœur du monde © republicoftogo.com

Âgé de 68 ans, fort de 41 années d’ordination sacerdotale et de 19 ans d’épiscopat, Isaac-Jogues Kodjo Agbemenya Gaglo a délivré dimanche à Lomé un message fort au corps pastoral de l’Église catholique du Togo.

Administrateur depuis août 2024 de la Cathédrale Sacré Cœur Jésus de Lomé, Mgr Gaglo a rappelé que la vocation sacerdotale est un chemin de sacrifice et de don de soi, porté par un charisme missionnaire qui conduit vers les plus abandonnés et vers ceux chez qui le Christ est peu ou mal connu.

S’appuyant sur son expérience, il a reconnu les embûches du parcours pastoral, capables parfois d’éloigner certains de leur vocation. D’où son appel pressant à remettre le Christ au centre de la vie et du sacerdoce. « Aimer le Christ et aimer l’Église », a-t-il insisté, soulignant que le missionnaire se perd dès lors qu’il se préoccupe davantage de lui-même que du témoignage qu’il doit rendre.

Mgr Gaglo a également rappelé que les prêtres, bien que consacrés, ne sont pas séparés du monde. Ils y sont envoyés pour être signes de vérité, de miséricorde et d’espérance, sans fuir les réalités humaines. Leur mission est d’aider les fidèles à découvrir, au cœur de la vie quotidienne, la présence discrète du Christ, l’amour du Père et la lumière de l’Esprit Saint.

« Le pasteur doit être proche de tous par compassion et élevé au-dessus de tous par contemplation. Soyez des pasteurs convaincus, qui n’ont pas peur de porter leurs brebis », a-t-il exhorté.

Ces paroles ont été prononcées lors de la messe d’ordination presbytérale des missionnaires comboniens, célébrée à la Paroisse Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse de Kohé, dans la banlieue nord-ouest de Lomé.

Les Missionnaires comboniens du Cœur de Jésus sont issus de l’œuvre du missionnaire italien Daniel Comboni, engagé au XIXᵉ siècle dans l’évangélisation et la promotion humaine des plus démunis en Afrique. Un héritage missionnaire que Mgr Gaglo a invité à faire vivre avec fidélité, humilité et courage.

