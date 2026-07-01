Motopompes en action dans la commune de Golfe 1

Face aux inondations provoquées par les fortes pluies qui frappent Lomé et sa banlieue, la commune Golfe 1 a acquis sept motopompes pour accélérer l'évacuation des eaux stagnantes dans les quartiers sinistrés.

Ces équipements viennent renforcer le dispositif d'intervention communal déjà déployé sur le terrain.

En parallèle, la commune poursuit le débouchage des caniveaux et les opérations de pompage dans les secteurs les plus exposés. Les habitants sont appelés à éviter les zones inondées et à respecter les consignes de sécurité.