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Nouvelles précipitations attendues

Le répit n'est pas encore de mise. Alors que les populations touchées par les fortes pluies de fin juin et début juillet peinent encore à s'en remettre, un nouvel épisode pluvieux est annoncé dans plusieurs régions.

L'ANPC poursuit ses interventions d'urgence © republicoftogo.com

Le répit n'est pas encore de mise. Alors que les populations touchées par les fortes pluies de fin juin et début juillet peinent encore à s'en remettre, un nouvel épisode pluvieux est annoncé dans plusieurs régions.

Bon point : les pluies attendues sur le sud du pays devraient rester faibles. Mais les autorités ne relâchent pas la vigilance, les risques d'inondation restant bien réels.

Selon l'Agence nationale de protection civile (ANPC), les régions Maritime et des Plateaux devraient s'en tirer avec de faibles précipitations, tandis que des orages plus marqués sont attendus dans la Centrale, la Kara et les Savanes. Côté cours d'eau, si le bassin du lac Togo est globalement en décrue, une remontée des niveaux se profile dans le sous-bassin de la Kara.

Résultat : plusieurs quartiers du Grand Lomé restent sous vigilance inondation. « Face à cette situation, plusieurs zones du Grand Lomé demeurent sous vigilance inondation, notamment Tokoin Aviation, Dévégo, Klémè, Awatamè, Sanguéra et divers quartiers de la commune d'Agoè-Nyivé 4 », ont indiqué vendredi les responsables de l'ANPC.

Sur le terrain, les équipes ne chôment pas. Pompage et évacuation des eaux se poursuivent à Avenou, Agbalépédo, Bè Château et Zanguéra. Ailleurs, les travaux de drainage avancent au marché de Hédzranawoé, les ouvrages de Dévégo sont renforcés, et le curage des bassins de Caméléon, d'Agbalépédo et de la lagune d'Amoutivé se poursuit.

« La mobilisation de l'ensemble des acteurs se poursuit afin de protéger les populations, de limiter les conséquences des intempéries et d'assurer un retour progressif à la normale », a rappelé vendredi l'ANPC.

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