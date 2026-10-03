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Paludisme, diarrhées, grippe: la Kara sous pression sanitaire de saison

La saison des pluies pèse sur la situation sanitaire dans la région de la Kara (nord). 

Les pluies accélèrent la propagation du paludisme © republicoftogo.com

La saison des pluies pèse sur la situation sanitaire dans la région de la Kara (nord). 

Selon le ministère de la Santé, la Binah, Bassar et la Kéran enregistrent chaque année les plus fortes incidences de paludisme du pays.

Le ministère relève un lien dans le temps entre les précipitations et la progression du paludisme : les pics de cas surviennent en général environ un mois après les précipitations.

Le paludisme n'est pas le seul problème. Le district de Doufelgou figure parmi les principaux foyers de syndromes grippaux.

Le ministère demande d'intensifier la lutte antivectorielle dans la Binah, à Bassar et dans la Kéran : usage des moustiquaires imprégnées, élimination des gîtes larvaires et curage des caniveaux.

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