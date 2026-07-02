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Péages en baisse pour les transporteurs

Face à la hausse récente des prix des carburants, le gouvernement fait un geste aux transporteurs en réduisant les frais de péage. Une baisse modeste mais bienvenue pour la profession.

Les cours du pétrole ont largement reculé ces dernières semaines © republicoftogo.com

Face à la hausse récente des prix des carburants, le gouvernement fait un geste aux transporteurs en réduisant les frais de péage. Une baisse modeste mais bienvenue pour la profession.

Cette mesure intervient après que les transporteurs, qui ont jusqu'ici évité de répercuter la hausse du carburant sur leurs prestations, ont multiplié les appels aux pouvoirs publics pour obtenir un geste.

Le Brent s’échange jeudi autour de 70,8 dollar le baril. En net recul avec les discussions en cours entre les Etats-Unis et l’Iran. Fin mars, le Brent était à 119 dollars.

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