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Mobilisation générale © DR

Le gouvernement a tenu jeudi au Centre national des opérations d'urgence (CNOU) un second point de situation sur les inondations provoquées par les fortes pluies des 29 et 30 juin, sous la présidence du ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba.

La réunion a rassemblé ministres, préfets, forces de défense et de sécurité, ainsi que les représentants du Système des Nations Unies.

Le ministre a salué la rapidité et l'efficacité de la réponse, rendue possible grâce à un travail de préparation en amont solide : Plan de Préparation et de Réponse 2026, curage préventif des caniveaux et bassins de rétention, et exercice national de simulation. Tous les clusters du dispositif national ont été activés, même si certains n'ont pas eu besoin d'être déployés à pleine capacité.

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