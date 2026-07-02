Un permis camion, un emploi

Le Togo manque de conducteurs de camions. L'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) a décidé de lancer une formation certifiante pour 320 jeunes.

Le secteur des transports recrute, encore faut-il trouver des chauffeurs. Pas évident.

« Le pays s'affirme comme un hub logistique dans la sous-région. Cela nécessite la mise en place d'une chaîne logistique performante », explique Kossi Tsiglo, directeur général de l'ANPE.