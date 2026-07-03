Pompage, nettoyage, solidarité

Face aux inondations qui frappent plusieurs localités du pays depuis le début de la semaine, le gouvernement maintient son dispositif d'intervention à pleine capacité.

Une délégation conduite par le ministre de l'Aménagement du territoire, Kodjo Adedzé, est actuellement sur le terrain dans la région Maritime, Vogan, Anfoin, Amenyran, Tsévié et Adjrodogou, pour évaluer l'ampleur des dégâts.

Les opérations se poursuivent dans les zones sinistrées : pompage et évacuation des eaux, sécurisation des bâtiments fragilisés, nettoyage des voies, retrait des jacinthes d'eau et régulation de la circulation. Les infrastructures routières en construction - ponts et routes - font l'objet d'une surveillance renforcée avec un suivi hydrométéorologique particulier.